Schulz vertröstet SPD mit Wahlprogramm auf Juni

Der designierte SPD-Chef Martin Schulz hat in seiner Bewerbungsrede die Partei um Verständnis gebeten, dass er konkretere Inhalte des Wahlprogramms erst im Sommer präsentieren will.

„Aber eines kann ich jetzt schon vorwegnehmen: Bei unserem Programm wird es um Gerechtigkeit, um Respekt und um Würde gehen“, sagte Schulz am Sonntag beim Sonderparteitag in Berlin. Vorgestellt werde das in zweijähriger Arbeit entstandene Regierungsprogramm dann Ende Juni bei einem weiteren Parteitag in Dortmund.

Fairen Wahlkampf versprochen

Schulz kündigte an, die SPD werde für sich werben und nicht gegen andere kämpfen. Das sei eine Lehre aus dem US-Wahlkampf von Donald Trump: „Die Verächtlichmachung, das Arbeiten mit gefälschten Nachrichten, die pauschale Verurteilung ganzer Gruppen von Menschen darf in Deutschland keinen Platz haben.“

Einen grundsätzlich fairen Umgang der Parteien im Wahlkampf hatte Schulz am Rande der Bundespräsidentenwahl mit CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer verabredet. „Mit mir wird es keine Herabwürdigung des politischen Wettbewerbers geben“, sagte Schulz.

„Wenn andere einen anderen Weg wählen, dann bin ich sicher, wird es am Ende die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler sein, darüber ein Urteil zu fällen.“ Zuletzt hatte CDU-Vize Julia Klöckner Schulz vorgeworfen, ein Populist zu sein.