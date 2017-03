Skifliegen: Staunen über Krafts Weltrekord

Am 15. März 1936 ist der Österreicher Josef „Bubi“ Bradl als erster Mensch über 100 Meter weit auf einer Skisprungschanze gesprungen. Fast auf den Tag genau 81 Jahre später segelte Österreichs Überflieger Stefan Kraft gestern in Vikersund zum neuen Weltrekord von 253,5 Metern. Der 23-jährige Salzburger wurde bei der Landung in die Knie gezwungen und berührte beinahe den Boden. Für Experten ist das Skifluglimit fast erreicht. Kraft selbst glaubt, dass es noch weiter gehen kann

