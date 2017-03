Biathlon: Eder beendet Saison mit Podestplatz

Simon Eder hat die Weltcup-Saison der Biathleten mit einem Podestplatz beendet. Der Massenstart-WM-Dritte von Hochfilzen belegte heute auf dem Holmenkollen in Oslo in der gleichen Disziplin ebenfalls Rang drei. Der französische Superstar Martin Fourcade feierte in souveräner Manier seinen 14. Saisonsieg.

