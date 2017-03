SPD wählt Schulz mit 100 Prozent zum Parteichef

Martin Schulz ist heute mit 100 Prozent Ja-Stimmen zum Chef der deutschen SPD gewählt worden. Schulz folgt damit Sigmar Gabriel nach. Zudem wurde er per Akklamation offiziell als Kanzlerkandidaten nominiert.

In seiner Bewerbungsrede hatte der 61-Jährige die SPD um Verständnis gebeten, dass er konkretere Inhalte des Wahlprogramms erst im Sommer präsentieren will. „Aber eines kann ich jetzt schon vorwegnehmen: Bei unserem Programm wird es um Gerechtigkeit, um Respekt und um Würde gehen“, so Schulz. Er kündigte zudem an, die SPD werde für sich werben und nicht gegen andere kämpfen.