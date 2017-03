Technologiemesse CeBIT beginnt in Hannover

Im deutschen Hannover präsentieren ab heute bei der Computermesse Cebit rund 3.000 internationale Unternehmen ihre Innovationen. Japan ist das diesjährige Partnerland.

Zentrales Thema der Messe ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Zu sehen ist unter anderem, wie Unternehmen Drohnen einsetzen können, etwa bei der Wartung von Solarkollektoren. Ein weiteres Thema der Messe ist das autonome Fahren.

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Japans Regierungschef Shinzo Abe sollten am Abend die Messe eröffnen. In einem Grußwort betonte Merkel schon vorab den Umbruch aller möglichen Lebensbereiche durch die Digitalisierung. Sie sei eine Tür in eine andere Welt des Wirtschaftens, Arbeitens und Konsumierens.