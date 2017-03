Pro-Europa-Demonstrationen in 50 Städten

Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ hat heute erneut zu Demonstrationen für Europa aufgerufen. Ihren Angaben zufolge nahmen gleichzeitig in rund 50 europäischen Städten mindestens 20.000 Menschen an den Kundgebungen teil.

APA/AP/Michael Probst

Die Veranstalter betonten, sie wollten keinen Wahlkampf machen. Ihr Ziel sei, dass die Politik die Anliegen der Pro-Europa-Bewegung berücksichtige.