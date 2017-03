Computer aus Südafrikas Höchstgericht gestohlen

In Südafrika hat ein mysteriöser Einbruch in die Büroräume des Obersten Richters des Landes Spekulationen über die mutmaßlichen Täter ausgelöst. Der Oppositionspolitiker John Steenhuisen von der Demokratischen Allianz (DA) sah bei der Entwendung von 15 Computern staatliche Stellen am Werk.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb er heute, er vermute den Sicherheitsminister David Mahlobo vom regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) hinter dem Vorfall. Mahlobo ist für die südafrikanischen Geheimdienste zuständig. Die DA nannte in einer Erklärung die Tatsache „besonders Besorgnis erregend“, dass der Einbruch, einen Tag nach einem regierungskritischen Urteil erfolgt sei. Steenhuisen zeigte sich überzeugt, dass die Justiz eingeschüchtert werden solle.

Das Verfassungsgericht unter Vorsitz von Mogoeng Mogoeng hatte am Freitag schwere Vorwürfe gegen die Regierung gerichtet. Dabei ging es um einen Konflikt zwischen einer staatlichen Sozialbehörde und einer privaten Einrichtung, die mit Zahlungen an 17 Millionen Rentner, Arbeitslose und Behinderte befasst ist. Südafrikas Höchstrichter verlängerten mit ihremUrteil einen Ende März auslaufenden Vertrag über die Sozialleistungen für Millionen arme Menschen um ein Jahr.