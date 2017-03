Anhörung im Geheimdienstausschuss

In der Kontroverse um unbewiesene Abhörvorwürfe von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Vorgänger Barack Obama steht am Montag im Geheimdienstausschuss des US-Abgeordnetenhauses eine mit Spannung erwartete Anhörung auf dem Programm. Neben dem Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA), Mike Rogers, soll auch der Chef der US-Bundespolizei (FBI), James Comey, Klarheit über Trumps Behauptungen bringen. Neue Erkenntnisse werden aber auch zu der Causa erwartet, die als der eigentliche Hintergrund gelten: Zentrales Thema des Ausschusses sind die Moskau zur Last gelegten Versuche, sich in den US-Wahlkampf einzumischen.

Lesen Sie mehr …