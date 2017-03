Skifliegen: Kraft schnappt sich Raw-Air-Sieg

Nach seinem Weltrekordflug am Samstag hat sich Stefan Kraft auch den Gesamtsieg in der erstmals ausgetragenen Raw-Air-Serie gesichert. Der finale Bewerb in Vikersund verlief dabei heute etwas kurios. Der 23-jährige Salzburger verpatzte seinen letzten Flug und war eigentlich schon aus dem Rennen um den Siegerscheck in der Höhe von 60.000 Euro. Den Gesamtsieg vor Augen, erging es dem Deutschen Andreas Wellinger allerdings noch viel schlechter.

Im Kampf um den Gesamtweltcup konnte indes der Pole Kamil Stoch mit dem Tagessieg den Rückstand auf Kraft wieder verringern.

