Schweiz: Sechsjährige nach Skiunfall gestorben

Ein sechsjähriges Mädchen ist gestern nach einer Kollision auf der Skipiste ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Waadtländer Skigebiet Les Mosses, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte.

Die Sechsjährige prallte auf der Piste mit einem 16-Jährigen zusammen, sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Noch an Ort und Stelle wurde sie reanimiert und mit der Rettungsflugwacht in ein Spital nach Bern geflogen. Dort erlag sie am Abend ihren Verletzungen.