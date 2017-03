Forderungen an Schulz nach Wahl zum SPD-Chef

Nach seiner Wahl zum neuen SPD-Chef und seiner offiziellen Kür zum Kanzlerkandidaten werden in Deutschland an Martin Schulz Forderungen laut, seinen Worten Taten folgen zu lassen. „Im Wahlkampf gab sich die SPD schon immer gern sozial“, so die Linke-Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht.

Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, warnte, Schulz werde „die Erwartungen, die er weckt, nicht erfüllen können“. Zweifel gibt es am von der SPD als Wahlkampfprojekt angekündigten Arbeitslosengeld.

Historisches Ergebnis

Schulz war gestern mit hundert Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden der SPD gewählt worden. Das ist das beste Ergebnis eines SPD-Chefs seit Gründung der Bundesrepublik. Anschließend wurde Schulz auch offiziell zum Kanzlerkandidaten bestimmt.

In seiner Bewerbungsrede versprach Schulz unter anderem eine gebührenfreie Bildung von der Kindertagsstätte bis zum Studium, mehr Unterstützung für Familien und Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Außerdem bekräftigte er seine geplanten Korrekturen an der Agenda 2010.

