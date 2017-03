Verdächtiger stellte sich nach Messerstecherei in Kärnten

In einer Diskothek in Klagenfurt ist es am Wochenende zu einer Massenschlägerei samt Messerstecherei gekommen. Vier junge Kärntner wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter stellte sich gestern der Polizei.

