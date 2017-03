Debatte über Rauchverbot für Jugendliche

In Österreich könnte das Rauchverbot für Jugendliche schon bald von 16 auf 18 Jahre angehoben werden. In einigen Tagen beraten die zuständigen Landesräte in Krems (Niederösterreich) darüber, wobei sie im Vorfeld ihre Zustimmung zu der Verschärfung signalisierten und für eine einheitliche Regelung für ganz Österreich eintraten.

Österreich europäischer Spitzenreiter

In keinem anderen europäischen Land gibt es so viele jugendliche Raucher wie in Österreich. Laut einer Studie des Instituts für höhere Studien (IHS) griffen fast acht von zehn Rauchern bereits mit 18 Jahren regelmäßig zur Zigarette. Daher seien Maßnahmen im jugendlichen Alter so wichtig, sagte Gesundheitsexperte Thomas Cypionka heute im Ö1-Morgenjournal.

In Schweden etwa sei ein Rauchverbot für Jugendliche bereits seit 1997 in Kraft - mit Erfolg. Ganz wesentlich sei, dass das Rauchverbot auch kontrolliert werde, so der Experte.

Verbote alleine würden Jugendliche nicht vom Rauchen abhalten, sagte indes der Wiener Jugendstadtrat Jürgen Czernohorsky. Es gehe vor allem auch um Präventionsarbeit.

