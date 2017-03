Brasilien beruhigt Importländer nach Fleischskandal

Im Skandal um angebliche Hygienemängel und Bestechungsfälle in Brasiliens Fleischindustrie kämpft Staatspräsident Michel Temer darum, das Vertrauen in den wichtigen Wirtschaftszweig wiederherzustellen. Am Freitag war die Polizei in Razzien bei Fleischfirmen dem Vorwurf nachgegangen, diese hätten durch Bestechung Hygienemängel verschleiern wollen.

Gestern sagte Temer bei einem einberufenen Treffen mit Diplomaten wichtiger Handelspartner, seine Regierung bekräftige ihr Vertrauen in die Qualität der Produkte. Temer, der einige der Diplomaten nach dem Meeting in ein Steakhaus einlud, sagte, die Korruptionsuntersuchungen seien Einzelfälle. Gerade 21 von 4.800 Fleischverarbeitern und 33 von mehr als 11.000 Kontrolloren seien betroffen.

Größter Rindfleischexporteur der Welt

Die Polizei wirft einigen Firmen vor, verdorbene und überalterte Fleischprodukte verkauft zu haben. „Es gibt kein Gesundheitsrisiko“, sagte dazu ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums. Brasilien ist mit einem jährlichen Ausfuhrvolumen von mehr als elf Milliarden Euro der größte Rindfleischexporteur der Welt, die Fleischbranche ist einer der wenigen florierenden Wirtschaftssektoren in dem rezessionsgeplagten Land.

Bisher keine Stornierungen

Bisher habe keines der mehr als 150 Abnehmerländer seine Bestellungen storniert, sagten Regierungsvertreter. Allerdings baten die EU und China um Aufklärung.