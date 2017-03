Skifliegen: Kraft will „Gelb“ nicht mehr ablegen

Auf das Skifliegen in Vikersund folgt für Stefan Kraft und Kollegen das Skifliegen in Planica - und dort könnte der Doppelweltmeister und Raw-Air-Champion seine traumhafte Weltcup-Saison mit dem Gesamtsieg krönen. Am Wochenende will Kraft das „Gelbe Trikot“ in zwei Einzel-Bewerben nicht mehr ablegen. „Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Planica liegt mir sehr gut“, so Kraft vor dem Finale.

