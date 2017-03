Kompetenzdebatte: Van der Bellen für Parteienkonsens

Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldet sich in der Kompetenzdiskussion für sein Amt nun doch zu Wort. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA sprach er sich heute für eine sorgfältige Diskussion und einen Allparteienkonsens aus. Die Äußerungen seines Vorgängers Heinz Fischer solle man ernst nehmen.

Statement Fischers am Wochenende

Van der Bellen bezog sich auf eine Interviewaussage Fischers am Wochenende, in der sich dieser - wie schon in früheren Wortmeldungen - gegen eine Kompetenzbeschneidung ausgesprochen hatte. Schon gar nicht solle das in der laufenden Amtsperiode geschehen. Van der Bellen hatte das vor seiner Wahl noch anders gesehen, die Möglichkeit zum Aushebeln des Parlaments kritisiert und einen Verfassungskonvent verlangt.

Die Entscheidung über die künftige Gestaltung der Kompetenzen des Staatsoberhauptes treffe selbstverständlich das Parlament, das dazu Ende März seine Beratungen aufnehmen wird, so Van der Bellen. „Angesichts des Umstandes aber, dass hier über grundsätzliche Fragen der Gewaltenteilung, also der ‚checks and balances‘, innerhalb des Staatsgefüges entschieden werden soll, würde ich es sehr begrüßen, wenn ein von allen im Parlament vertretenen Parteien getragener Konsens gefunden werden würde“, so der Bundespräsident.