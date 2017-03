Einbrecher fuhren mit Auto in Dorotheum-Auslage

Bisher unbekannte Täter haben heute Früh eine Dorotheum-Filiale in Wien-Meidling überfallen. Laut Polizei fuhren sie mit einem gestohlenen Auto in die Auslagenscheibe des Geschäfts und flüchteten mit Beute in bisher unbekannter Höhe.

