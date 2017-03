Österreich vor Deutschland

Norwegen ist das glücklichste Land der Welt. Das geht aus dem jährlichen Weltglücksbericht der UNO anlässlich des Tags des Glücks am Montag hervor. In den letzten Jahren war Dänemark an der Spitze und belegt heuer vor Island Platz zwei. Österreich rutschte von Platz zwölf auf 13 ab, liegt aber immer noch deutlich vor seinem Nachbarn Deutschland.

