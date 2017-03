Baum stürzte auf Badende in Ghana - mindestens 18 Tote

Ein Baum ist auf Badende in einem Fluss in Ghana gestürzt und hat nach Angaben von Rettungskräften mindestens 18 Menschen getötet. Sie schwammen in der Nähe eines beliebten Wasserfalls in Kintampo in der zentralen Brong-Ahafo-Region, wie die Feuerwehr heute mitteilte.

Die meisten Opfer waren vermutlich Schüler aus dem nahe gelegenen Ort Wenchi und Studenten aus der regionalen Hauptstadt Sunyani. Weitere Menschen erlitten zudem Verletzungen, sagte der Polizeichef von Kintampo, Desmond Owusu Boampong. Womöglich wurde der Baum durch einen Sturm umgerissen.