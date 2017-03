Polen will Europa der zwei Geschwindigkeiten verhindern

Wenige Tage vor dem Jubiläumsgipfel der Europäischen Union hat der einflussreiche Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, entschlossenen Widerstand gegen ein Europa der zwei Geschwindigkeiten angekündigt. „Wir müssen uns mit all unserer Macht dagegenstellen“, wurde Kaczynski heute von dem rechtsgerichteten Magazin „wSieci“ zitiert.

„Wir können keinerlei Erklärung über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten akzeptieren“, so Kaczynski. Wenn einige EU-Länder wie Deutschland und Frankreich die europäische Integration weiter vorantrieben, während die anderen den Status quo beibehielten, würde Polen „entweder aus der EU gedrängt oder zum Mitglied einer schlechteren Kategorie degradiert“, warnte Kaczynski, der als der eigentliche Lenker der polnischen Regierungspolitik gilt.

„Bedeutende Verluste“ für Polen befürchtet

Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten bedeute aus seiner Sicht, „dass das Geld im Westen konzentriert wird, unter anderem, weil Deutschland mehr wird zahlen müssen, um die Schulden in der Euro-Zone zu begleichen“. Außerdem würden mehr Gelder in die Innovation in den „älteren Ländern“ der EU fließen, was wiederum für Polen „bedeutende Verluste“ bedeute.

Polen ist die größte Volkswirtschaft in Zentraleuropa. Als einer von neun der 28 EU-Staaten gehört es allerdings nicht der Währungsunion an. Es befürchtet daher, abgehängt zu werden, wenn die Euro-Zone die Integration auf eigene Faust vorantreibt. Am Samstag findet in Rom der EU-Gipfel zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge statt, die den Grundstein für die heutige EU legten. Der „Brexit“ und das Konzept der zwei Geschwindigkeiten stehen dabei im Zentrum.