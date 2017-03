„Der Himmel wird warten“: Jugendliche als Dschihadisten

Immer wieder sind Jugendliche aus Europa unterwegs in Kriegsgebiete, um - vermeintlich - für Gott zu kämpfen. Was die Ursachen dafür sind und wie das Anwerben der Terrormiliz Islamischen Staat konkret vor sich geht, das schildert der französische Kinofilm „Le ciel attendra“ („Der Himmel wird warten“) am Beispiel von zwei Schülerinnen.

