Polizei vereitelte Wirtschaftsspionage in Oberösterreich

Die Verfassungsschützer der oberösterreichischen Polizei haben einen Fall von Wirtschaftsspionage in einem Betrieb in Perg vereitelt. Am Freitag wurde der Haupttäter verhaftet. Der Firmenmitarbeiter wollte für mehrere 100.000 Euro die Technologie sowie Patente für einen Supergabelstapler ins Ausland verkaufen.

