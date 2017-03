FBI hält Absprachen von Trump und Kreml für möglich

Die US-Bundespolizei FBI untersucht mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump und Russland. Das teilte FBI-Chef James Comey heute in einer Anhörung durch das Repräsentantenhaus in Washington mit. In den Untersuchungen zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs gehe es auch um die „Art von irgendwelchen Verbindungen“ zwischen Mitgliedern des Trump-Teams und der russischen Regierung.

Bei den Ermittlungen wird laut Comey der Frage nachgegangen, ob es „irgendwelche Koordination“ zwischen Trump-Mitarbeitern und den versuchten russischen Einmischungen in den Wahlkampf gegeben habe. Bisher war nur in den Medien darüber spekuliert worden, dass die seit Monaten laufenden FBI-Untersuchungen zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen auch die möglichen Verwicklungen des Trump-Teams einbeziehen könnten.

Andeutung über vertrauliche Informationen

Comeys Aussage war das erste Mal, dass die Ausweitung der Untersuchungen offiziell bestätigt wurde. Comey sagte, er habe für diese Mitteilung die Erlaubnis des ihm übergeordneten Justizministeriums erhalten. Laut ihm geht es bei den Untersuchungen auch darum, ob irgendwelche Straftaten begangen worden seien. Unter Berufung auf die laufende Ermittlung und als vertraulich eingestufte Informationen gab er inhaltlich darüber jedoch nichts preis.

Kurz vor Beginn der Anhörung hatte Trump erneut bestritten, dass es illegale Absprachen zwischen seinem Team und Moskau gegeben habe. Diese Geschichte sei eine „Falschnachricht“, und jeder wisse das, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die „russische Geschichte“ sei von den Demokraten als „Ausrede“ für ihre Niederlage nach ihrem „schrecklichen Wahlkampf“ erfunden und angeheizt worden.

Kein Beleg für Lauschangriff auf Trump

Das FBI verfügt zudem laut Comey über keinerlei Belege für einen vermeintlichen Lauschangriff auf Trump durch seinen Vorgänger Barack Obama. Comey sagte, er habe keinerlei Informationen, welche Trumps Anschuldigung unterstützten. Trump hatte Anfang März den Vorwurf erhoben, Obama habe ihn während des Wahlkampfs im New Yorker Trump Tower abhören lassen und an diesem Vorwurf trotz relativierender Aussagen seiner Berater festgehalten.