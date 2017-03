YPG: Russische Truppen in kurdischer Enklave stationiert

Russische Truppen sind nach Angaben der wichtigsten kurdischen Miliz in einer syrischen Enklave der Volksgruppe an der türkischen Grenze stationiert worden. Einheiten aus Moskau seien in dem Gebiet um die Stadt Afrin im Nordwesten des Landes eingerückt, um die kurdischen Kämpfer in „moderner Kriegsführung“ zu trainieren, sagte Redur Xelil, ein Sprecher der Volksschutzeinheiten YPG.

Kreml dementiert Angaben

Das russische Verteidigungsministerium dementierte die Angaben der YPG, es gebe auch keine entsprechenden Pläne. Aus Ankara hieß es dazu, dass man kein „Terrorgebiet“ im Norden Syriens akzeptieren werde, auch sei die „ethnische Struktur intakt zu halten“, wie der stellvertretende Premierminister Numan Kurtulmus heute erklärte.

Die türkische Armee und mit ihr verbündete syrische Rebellen bekämpfen im Norden Syriens unter anderem auch die YPG. Ankara sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Die Kurden gelten als effektive Kämpfer gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), deren Hochburg al-Rakka sie mit US-Unterstützung immer weiter einkreisen.