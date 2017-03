Chinese stahl Dutzende versteinerte Dino-Eier - Festnahme

Wegen des Diebstahls Dutzender versteinerter Dinosauriereier ist ein Mann in China festgenommen worden. Der Festgenommene, dessen Name nur mit Wang angegeben wurde, habe bereits Anfang Jänner 80 versteinerte Dinosauriereier von einem Sammler in der ostchinesischen Provinz Zheijiang gestohlen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua heute. Dabei habe er drei Komplizen gehabt.

Wang hatte demnach den Sammler vorher zweimal besucht und ein Kaufinteresse vorgetäuscht. Die Diebesbande habe die 80 Eier dann untereinander aufgeteilt, schrieb Xinhua. Wang habe 27 Eier mit nach Hause genommen.

Die Provinzpolizei teilte mit, sie habe Wang am 4. März festgenommen und die 27 Eier in seiner Wohnung im Bezirk Huanan in der Provinz Heilongjiang beschlagnahmt. Auch die drei Komplizen seien schnell gefasst worden. Was aus den übrigen Dino-Eiern wurde, wurde nicht mitgeteilt.