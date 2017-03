Die Schule als Zweiklassensystem

Aktuelle Zahlen, wonach fast jeder vierte Schüler in Österreich, in Wien sogar jeder zweite, eine andere Umgangssprache als Deutsch spricht, haben erst kürzlich für Aufregung gesorgt. Was diese Durchschnittswerte nicht zeigen: Während in einigen Schulen sehr wenige Kinder in der Freizeit großteils nicht Deutsch sprechen, sind es an anderen Standorten über 90 Prozent. Und sogar innerhalb einzelner Schulen kann es große Unterschiede zwischen den Klassen geben. Denn statt der vielzitierten Integration findet in der Realität häufig das Gegenteil statt.

