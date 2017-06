Blühender Schwarzmarkt in USA

Auch mit unglamourösem Diebesgut lassen sich fette Geschäfte machen: In den USA machen Kriminelle lizenzierten Entsorgungsfirmen zu schaffen. Die Diebstähle von Altspeiseölen häufen sich in großem Stil, was zu gravierenden Einbußen für die Unternehmen führt. Das alte Fett wird verkauft und zu Biodiesel weiterverarbeitet. Da der Dieselverbrauch steigt, wächst auch der Bedarf an altem Fett - ein Nährboden für Schwarzhandel.

