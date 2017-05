Jane Goodall besuchte Van der Bellen

Jane Goodall war heute Gast von Bundespräsident Alexander van der Bellen. Die britische Primatenforscherin und Umweltaktivistin berichtete bei ihrem Besuch in der Hofburg über ihr Engagement für einen umfassenden Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.

APA/Gert Egger

Besorgt zeigten sich Goodall und Van der Bellen über die aktuelle Positionierung der US-Regierung unter Präsident Donald Trump zum Klimaschutz.

Arbeit mit Schülern

Trump hatte erst vor Kurzem mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Vorgängers Barack Obama aufgehoben. Goodall und Van der Bellen waren sich einig, dass aktiver Klimaschutz eine der wichtigsten globalen Herausforderungen ist.

Das Jane Goodall Institut Austria, eines von 28 Instituten weltweit, unterstützt zahlreiche Projekte für einen ganzheitlichen Artenschutz unter anderem in Uganda. Für die 83 Jahre alte Umweltaktivistin hat die Arbeit mit Schülern eine besondere Bedeutung. Sie ist Initiatorin des globalen Programms „Roots & Shoots“ (Wurzeln und Sprossen), in dessen Rahmen Kinder und Jugendliche eigene Projekte in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Naturschutz starten können.