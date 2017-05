„Auf Abruf“ statt „en Marche“

Die Talente des Emmanuel Macron regen in Europa zur Nachahmung an. Wenn man etwas neu machen wolle, dann so wie der neue französische Präsident und seine Bewegung La Republique en Marche, liest und hört man auch in Österreich. Tatsächlich ist einiges neu in der „Grande Nation“. Die Regierung steht, neue Maßnahmen versprechen eine schlankere Verwaltung. Doch ein genauerer Blick zeigt: Das Patchwork aus links und rechts, das man unter Macron übt, weist zahlreiche altbekannte Probleme auf. In der neuen Regierung werden ein paar Minister sehr schnell ums Überleben kämpfen. „Auf Abruf“ könnte der neue Slogan neben „en Marche“ werden.

Lesen Sie mehr …