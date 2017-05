Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis an Asli Erdogan

Der mit 25.000 Euro dotierte Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis geht an die türkische Journalistin und Schriftstellerin Asli Erdogan. Die 50-Jährige wird vor allem für ihr Werk „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“ geehrt, wie die deutsche Stadt Osnabrück heute mitteilte.

Es enthält Essays, die derzeit in der Türkei nicht erscheinen können. Ihre erzählerischen Texte seien „seismografisch für den Schmerz der Opfer, die Grausamkeiten, die sie erlitten“, urteilte die Jury. Erdogan wurde im August 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei verhaftet. Einige Monate später wurde sie entlassen, für sie gilt aber eine Ausreisesperre.

Auch „Pulse of Europe“ ausgezeichnet

Den mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis bekommt der Verein „Pulse of Europe“. Er trete für ein Europa ein, „in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind“, begründete die Jury. Auf Initiative von „Pulse of Europe“ finden seit Februar jeden Sonntag Kundgebungen in vielen Städten statt. Überreicht werden die Auszeichnungen am 22. September.

Der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis erinnert an den Schriftsteller, der mit dem Antikriegsbuch „Im Westen nichts Neues“ Weltruhm erlangte.