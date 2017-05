Festwochen-Performeum: Märchenwald der queeren Erotik

Mit dem queeren Performanceabend „House of Realness“ ist die neue Festwochen-Spielstätte Performeum gestern Abend eröffnet worden. Hinter dem Hauptbahnhof in einem ehemaligen Bierlager klappte am ersten Abend in der Party-, Diskurs- und Kunstlocation nicht alles, wie es soll - am Ende blieben die Erinnerung an einige intensive Momente und der Geruch von Weihrauch in Gewand und Haaren.

