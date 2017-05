Helene Fischer mit bestem Albumstart seit 2002

Schlagersängerin Helene Fischer (32) hat mit ihrem schlicht „Helene Fischer“ betitelten neuen Album den erfolgreichsten Start in den deutschen Charts seit eineinhalb Jahrzehnten geschafft. „Der letzte Interpret, der in den ersten sieben Tagen mehr Einheiten verkaufte, war Herbert Grönemeyer im Jahr 2002“, teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag mit.

Die Toten Hosen von Chartspitze verdrängt

Keiner Sängerin sei „in diesem Jahrtausend“ hierzulande mehr gelungen. „Helene Fischer“ übernahm damit Platz eins und verwies das Album „Laune der Natur“ der Toten Hosen auf Rang zwei. In den deutschen Single-Charts platzierte sich Fischer dreimal: auf Platz 18 mit „Herzbeben“, auf Rang 19 mit „Flieger“ und auf Rang 50 mit dem Lied „Nur mit dir“.

Fischers Plattenfirma Universal Music teilte am Freitagabend mit: „Mit 300.000 in Deutschland verkauften Einheiten (entspricht Platin und Gold in der Edelmetallwertung) ist es der erfolgreichste Albumstart überhaupt der letzten 15 Jahre.“ Damit habe Helene Fischer den Starterfolg ihres Vorgängeralbums „Farbenspiel“ verdoppelt. Laut Universal hat Helene Fischer in Sachen Verkaufsstart zahlreiche internationale „Superstar-Kollegen“ übertroffen, darunter Adele, die Rolling Stones und Robbie Williams.