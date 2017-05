Neue Grünen-Bundessprecherin Felipe im Gespräch

Die Grünen haben eine neue Parteispitze. Zwei Frauen folgen Eva Glawischnig nach. Die Tiroler Grüne Ingrid Felipe wird Bundessprecherin und die Europaabgeordnete Ulrike Lunacek wird Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl. In der ZIB24 schalten wir live nach Innsbruck zu Ingrid Felipe.

Überraschungsfund in Hallstatt

In Hallstatt im Salzkammergut melden Wissenschaftler einen Überraschungsfund. Bei Bohrungen im Boden rund um den Hallstätter See haben sie Pflanzenpollen gefunden, die darauf hindeuten, dass der Salzabbau in Hallstatt schon deutlich früher begonnen hat als bisher angenommen.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.45 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild