Ex-FBI-Chef Comey wird öffentlich aussagen

Der frühere FBI-Chef James Comey wird in etwa zwei Wochen öffentlich vor der Kongresskammer aussagen. Comey habe sich zu der Befragung durch den Senat bereit erklärt, teilten die führenden Mitglieder von Republikanern und Demokraten im Geheimdienstausschuss des Senats, Richard Burr und Mark Warner, gestern (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Befragung soll nach dem 29. Mai stattfinden, der in den USA ein Feiertag ist. „Ich hoffe, dass die Aussage des früheren Direktors Comey dabei helfen wird, einige Fragen zu beantworten, die aufgekommen sind, seit Direktor Comey so plötzlich vom Präsidenten entlassen wurde“, erklärte der Demokrat Warner in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte Comey vor eineinhalb Wochen entlassen und steht deswegen unter Druck.

Zu den Gründen für den Rauswurf des FBI-Direktors machten Trump und sein Umfeld wechselnde und teilweise widersprüchliche Angaben. Der Präsident selbst stellte jedoch in seinen öffentlichen Statements unter anderem auch den Zusammenhang zu dem Ermittlungen wegen möglicher illegaler Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams her, die Comey geführt hatte.