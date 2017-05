Nordkorea will mit „WannaCry“ nichts zu tun haben

Nordkorea hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es hinter der Infizierung von Hunderttausenden Computern mit der Schadsoftware „WannaCry“ steckt. „Es ist lächerlich“, sagte der Vizebotschafter Nordkoreas bei der UNO, Kim In Ryong, gestern (Ortszeit). „Immer wenn etwas Seltsames passiert, ist es die stereotype Art der USA und der feindlichen Mächte, eine lautstarke Anti-Nordkorea-Kampagne zu starten.“

Vergangene Woche waren rund 300.000 Computer in 150 Ländern von der Schadsoftware mit dem Namen „WannaCry“ blockiert worden. Diese legte etwa in Großbritannien zahlreiche Kliniken lahm. Betroffen waren auch die Deutsche Bahn, der Automobilkonzern Renault, der Telefonriese Telefonica und das russische Innenministerium. Als Gegenleistung für eine Behebung der Schäden wurden Zahlungen in der virtuellen Währung Bitcoin verlangt.

Österreich ist mit einem blauen Auge davongekommen. Vier Unternehmen - zwei Tankstellen, ein Hotel und ein Technologieunternehmen - waren laut dem Bundeskriminalamt betroffen. Experten äußerten einhellig den Verdacht, dass Nordkorea hinter der Cyberattacke stehe. Dabei verwiesen sie auf Ähnlichkeiten des Codes zu Hackerangriffen der Vergangenheit, deren Motive ebenfalls in Richtung Nordkorea deuteten.