Fruchtgummi-Selfies und mehr bei Maker-Faire-Messe

Ein Selfie machen, den 3-D-Drucker aktivieren und kurz darauf das eigene Gesicht aus Fruchtgummi in den Händen halten. Diese und andere Erfindungen werden am Wochenende bei der Maker-Faire-Messe der Bastler, Erfinder und Nerds von 900 Ausstellern in Wien vorgestellt.

Mehr dazu in wien.ORF.at