Auch Republikaner haben Fragen

Der Skandal um die Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump wegen missliebiger Russland-Ermittlungen arbeitet sich an die Spitze der innenpolitischen Agenda in den USA: Sowohl die oppositionellen Demokraten als auch Trumps Republikaner wollen Comey öffentlich vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats befragen - und Comey will das offenbar auch. Die Affäre beeindruckt inzwischen sogar die überzeugten Trump-Fans: Seit der fragwürdigen Entlassung des FBI-Chefs verlor der US-Präsident auch bei seinen eigenen Wählern laut Umfragen dramatisch an Rückhalt.

Lesen Sie mehr …