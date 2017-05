Ein Toter nach einsatzreicher Sturmnacht

Der Sturm hat in der Nacht in weiten Teilen Österreichs zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Im niederösterreichischen Stephanshart (Bezirk Amstetten) kam ein Pensionist ums Leben, als er eine Straße freiräumen wollte. In St. Pölten wurden Absperrgitter für den Ironman-Wettbewerb umgerissen.

Die am Freitagabend eingetroffene Regen- und Kaltfront löste auch in Oberösterreich Daueralarmierungen bei den Feuerwehren aus. Etwa 200 Einsätze wurden laut Landeswarnzentrale wegen unterschiedlicher Sturmschäden geleistet. In Salzburg mussten die Feuerwehren rund 20-mal ausrücken.

