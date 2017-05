500.000 Bienen bei Unfall verbrannt

Auf der Hochrindl im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ist in der Nacht ein mit Bienenstöcken beladener Kastenwagen in Brand geraten. Das Auto brannte völlig aus, rund 500.000 Bienen fielen den Flammen zum Opfer.

