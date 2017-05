Bundesliga: Ried kämpft um letzte Chance

Nur mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Abstiegskonkurrenten St. Pölten kann die SV Ried heute ihre Chancen auf den Klassenerhalt in der tipico-Bundesliga wahren. Ried-Coach Lassaad Chabbi sprach seinem Team vor dem so wichtigen Match Mut zu. „Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen, und sind überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, so Chabbi. Auch St.-Pölten-Coach Jochen Fallmann ist sich der großen Bedeutung der Partie bewusst. „Für uns ist das ein Endspiel. Mit einem Sieg können wir unser Ziel erreichen.“

Mehr dazu in sport.ORF.at