Auch viele Österreicher auf Steuer-CD aus Malta

Auf einer Daten-CD mit umfangreichen Handelsregisterdateien der Mittelmeer-Insel Malta befinden sich laut einem „Kurier“-Bericht (Samstag-Ausgabe) auch 2.553 Einträge zu zum Teil prominenten Österreichern. Dem Finanzministerium sei die 2,63 Gigabyte große Datei ebenfalls zugespielt worden. Diese prüfe nun, ob Steuervermeider darunter seien.

Der kleinste EU-Mitgliedsstaat gilt innerhalb der EU als attraktivstes Niedrigsteuerland mit darüber hinaus lockeren Regeln etwa für Glücksspiellizenzen. Raiffeisen-Banker Herbert Stepic und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sind etwa als Aufsichtsräte diesbezüglicher Projekte eingetragen. Laut Stepics Angaben blieb die Unternehmung jedoch im Planungsstadium stecken. Ex-Skirennläufer Harti Weirather scheint ebenfalls mit zwei Firmen in dem Register auf.

Finanzministerium prüft

Das Finanzministerium will nun feststellen, ob überhaupt eine Steuerpflicht im Inland bestehe. „Die österreichische Staatsbürgerschaft alleine löst noch keine Steuerpflicht aus, und das Aufscheinen auf der Liste bedeutet nicht automatisch steuerunredliches Verhalten“, wird gegenüber der Zeitung betont. Sollten aber Steuervermeidungspraktiken vorliegen, werde man diese aufdecken.

Von der AUA bis zu früheren Meinl-Bankern

Laut „Kurier“ unterhält etwa die AUA auf Malta eine Gesellschaft für Leasingflugzeuge. Steuerrechtliche Vorteile bringe das keine, betonte ein AUA-Sprecher gegenüber der Zeitung. Weiters betreibe der Caterer Do&Co auf Malta mehrere Firmen, ebenso wie österreichische „Schotterbarone“ und der steirische Anlagenbauer Johann Christof Group. In vier davon sei Finanzvorstand Gernot Schieszler, ehemaliger Kronzeuge im Telekom-Prozess, eingetragen.

Von den heimischen Banken ist laut „Kurier“ nur die Tiroler Sparkasse Schwaz auf der Insel vertreten. Auch Ex-Meinl-Banker Peter Weinzierl soll allerdings im Verbindung mit zwei Firmen in der Daten-CD aufscheinen. Das Recherchenetzwerk European Investigative Collaboration (EIC) war in Besitz der Daten gekommen. Malta soll anderen EU-Staaten jährliche Steuereinnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro entziehen.