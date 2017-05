Ohne Ausrüstung in Klettersteig - Luftrettung nötig

Aus einer gefährlichen Lage musste gestern ein Mann aus Linz in einem Klettersteig im Bezirk Leoben gerettet werden. Der Mann war ohne Ausrüstung in den Klettersteig gestiegen. Bergretter mussten per Hubschrauber zu dem Mann gebracht werden.

