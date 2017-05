Mindestens 35 Tote bei Selbstmordanschlägen im Irak

Bei mehreren Selbstmordanschlägen in Bagdad und im Süden des Irak sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Wie Behördenvertreter heute erklärten, bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu den Attacken auf Kontrollpunkte der Sicherheitskräfte. Mehr als 50 Menschen wurden dabei verletzt. Die Anschläge wurden den Angaben zufolge in der Nacht verübt.

APA/AFP/Haidar Mohammed Ali

Seit militärischen Rückschlägen verlagert der IS auch im Irak seine Taktik zusehends auf Terrorismus. In der Hauptstadt Bagdad wurden durch eine Autobombe in der südlichen Gegend Abu Dscheer mindestens 24 Menschen getötet und 20 weitere verletzt, wie ein Armeevertreter sagte. Sicherheitskräfte töteten einen der Angreifer, der zweite sprengte sich in die Luft.

Im Süden des Landes wurden durch eine Autobombe am Stadtrand von Basra elf Menschen getötet und 30 weitere verletzt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Ein weiterer Selbstmordattentäter wurde nach Armeeangaben von Sicherheitskräften getötet, bevor er sich in einem mit Sprengstoff präparierten Auto in die Luft sprengen konnte.