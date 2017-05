1.800 Menschen saßen nach Erdrutsch in Indien fest

Ein Erdrutsch hat im Norden Indiens die Zufahrtsstraße zu einem wichtigen Hindu-Tempel blockiert. Etwa 1.800 Menschen, unter ihnen viele Pilger, saßen daher fest, wie die Behörden im Bundesstaat Uttarakhand heute mitteilten. Starke Regenfälle hatten den Erdrutsch beim Badrinath-Tempel ausgelöst.

Die Straße solle im Laufe des Samstags wieder freigeräumt sein, sagte ein Beamter am Ort des Geschehens. Helfer verteilten Wasser und Essen an in ihren Fahrzeugen festsitzende Menschen. Jedes Jahr besuchen Zehntausende die Tempel in der Himalaya-Region. Nach Überschwemmungen und Erdrutschen im Jahr 2013 gab es mehr als 5.700 Tote und Vermisste.

Drei Tote nach Einsturz von Brücke

Im indischen Goa kamen zudem beim Einsturz einer Brücke mindestens drei Menschen ums Leben. Weitere Tote gebe es wohl nicht. Befürchtungen von bis zu 15 Vermissten hatten sich nicht bewahrheitet, sagte ein Polizist. Es sei niemand vermisst gemeldet worden. Die baufällige Brücke war schon am Donnerstagabend zusammengebrochen. Zu dem Zeitpunkt sollen bis zu 40 Menschen auf dem eigentlich gesperrten Bauwerk gestanden sein.

Die Menschen auf der Brücke beobachteten Rettungskräfte dabei, wie sie versuchten, einen Mann aus dem Fluss zu ziehen, der zuvor laut Polizei von der Brücke gesprungen war. Der Mann sei unter den drei Toten, so die Polizei. Wie lokale Medien berichteten, war die Brücke mindestens 60 Jahre alt und eigentlich für jegliche Benutzung gesperrt.