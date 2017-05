In 24 Stunden: 2.100 Flüchtlinge aus Mittelmeer gerettet

Innerhalb von 24 Stunden sind nach Angaben der italienischen Küstenwache 2.121 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die Menschen seien gestern und heute Früh bei 17 verschiedenen Einsätzen aufgegriffen worden. Dabei wurde nach Angaben der Küstenwache auch ein Toter geborgen. Sieben Menschen, darunter ein Baby, mussten mit Schnellbooten ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Aktion waren auch diverse Hilfsorganisationen wie Jugend Rettet und Sea-Eye beteiligt. Erst am Donnerstag waren rund 2.300 Flüchtlinge auf der zentralen Mittelmeer-Route von Libyen in Richtung Italien aus Seenot gerettet worden.

An Italiens Küsten kommen derzeit die meisten Flüchtlinge an. Dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zufolge waren es 83 Prozent der mehr als 55.000 Menschen, die Europa seit Jahresbeginn auf dem Seeweg erreichten. Laut dem italienischen Innenministerium ist die Zahl der Ankünfte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gestiegen.