„Europäische Republik“ als Zukunftsvision

Offensiv in Richtung der „Rechten“ startet die frisch gekürte Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek in den Wahlkampf und plädiert für einen neue Definition von „Heimat“: Den „positiven Begriff“ dürfe man nicht anderen überlassen, so die EU-Parlamentarierin. Vielmehr müsse man ihn klar europäisch definieren und die EU als „europäische Republik“ der Zukunft denken. Angesprochen fühlte sich die FPÖ, die bei den Grünen „völlige Orientierungslosigkeit“ sah.

