Fußball: Spielstände in der deutschen Bundesliga

Die deutsche Bundesliga steuert am Samstag in der 34. und letzten Runde auf einen Showdown um den Relegationsplatz zu. Ingolstadt und Darmstadt stehen zwar bereits als Fixabsteiger fest, noch nicht entschieden ist aber der Dreikampf um Rang 16. Den will der HSV im direkten Duell mit Wolfsburg unbedingt loswerden. Richtig eng könnte es deshalb auch noch für Augsburg werden.

Zwischenstände in sport.ORF.at/fussball