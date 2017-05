NR-Wahl: Van der Bellen mahnt zu Besonnenheit

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnt in der aktuellen politischen Situation zu Besonnenheit. „Es wird keine Fraktion die absolute Mehrheit haben. Ihr werdet nach der Wahl wieder miteinander reden müssen, also runter mit Gehässigkeiten und übertriebenen Emotionen“, sagte Van der Bellen in einem Interview mit dem „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe).

Verweis auf Mitterlehner und Glawischnig

„Die Rücktritte von Reinhold Mitterlehner und Eva Glawischnig sollten uns schon sensibilisieren“, so Van der Bellen. Beide hätten als einen der Gründe die Verletzlichkeit als Mensch genannt. Van der Bellen verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Rolle Sozialer Netzwerke. Diese „geben positiverweise mehr Möglichkeit für direkten Kontakt“, wird Van der Bellen vom „Kurier“ zitiert. „Gleichzeitig sind Hemmschwellen gesunken, Groll unmittelbar loszuwerden.“

„Werde genau hinschauen“

„Ich werde auch einmahnen, dass die Parteien sagen, was sie inhaltlich vorhaben, denn das interessiert die Menschen vor dem 15. Oktober am meisten“, sagte Van der Bellen zudem zum bevorstehenden Wahlkampf. „Als Staatsbürger interessiert mich, wie ist die Haltung zur EU“, sagte Van der Bellen. Wichtig sei ihm auch, dass sich die Parteien zu den Themen Bildung, Arbeitsmarkt und Grundrechte inhaltlich äußern.

Er werde zudem „auch als Bürger“ genau hinschauen, ob das, was angeboten wird, „nur Wortkaskaden sind oder ob man das Gefühl hat, da hat jemand wirklich nachgedacht“.

Dass der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht das Amt des Vizekanzlers übernommen hat, sieht das Staatsoberhaupt gelassen: „Da kann ihn keine Macht der Welt dazu zwingen.“ Van der Bellen verwies auch auf Beispiele aus der Vergangenheit, unter anderem sei Werner Faymann im Frühjahr 2008 SPÖ-Chef geworden, Alfred Gusenbauer aber bis zur Wahl im Herbst Kanzler geblieben.