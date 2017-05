Kushner fädelt Milliardendeal ein

Am ersten Tag seiner Auslandsreise hat US-Präsident Donald Trump einen riesigen Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien beschlossen. Für 110 Milliarden US-Dollar (knapp 100 Mrd. Euro) werden die USA künftig Waffen und Dienstleistungen an Riad liefern, über die kommenden zehn Jahre sollen weitere 350 Milliarden Dollar eingenommen werden. An der Einfädelung des Deals soll Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner maßgeblich beteiligt gewesen sein, der nach Medienberichten nun in den Fokus der Ermittlungen rund um die Russland-Affäre rücken könnte.

