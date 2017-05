OÖ: Jugendlicher aus Maissilo gerettet

Ein 13-jähriger Bursche hat heute Nachmittag in Oftering (Oberösterreich) aus einem Silo gerettet werden müssen. Er war so tief in dem im Silo gelagerten Mais versunken, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste.

